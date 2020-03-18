Российские суды ввели ограничения в связи с пандемией коронавируса

Предполагается, что на заседаниях теперь не будет зрителей.

Президиум Верховного суда запретил посещать заседания тем людям, которые не являются участниками процесса, — сообщает агентство «Интерфакс». Он также постановил, что все подчинённые ему инстанции должны полностью приостановить личный приём граждан, а с сегодняшнего дня суды обязаны рассматривать только те дела, которые не требуют отлагательств. Таковыми считаются вопросы, которые касаются избрания или продления меры пресечения, защиты интересов несовершеннолетних и недееспособных лиц, а также дела, в которых фигурирует отказ от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни.

В постановлении также сказано, что при наличии технической возможности судам рекомендуется проводить заседания с использованием систем видео-конференц-связи. Тем гражданам, кому необходимо передать правосудию какие-либо документы, рекомендуется сделать это через почту России или интернет-приёмные судов.

По данным «Интерфакса», эти меры рассчитаны как минимум до десятого апреля.