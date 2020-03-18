Z Архив новостей новости
5 3 6 311
19:00, 18 марта 2020

Российские суды ввели ограничения в связи с пандемией коронавируса

Предполагается, что на заседаниях теперь не будет зрителей.

Президиум Верховного суда запретил посещать заседания тем людям, которые не являются участниками процесса, — сообщает агентство «Интерфакс». Он также постановил, что все подчинённые ему инстанции должны полностью приостановить личный приём граждан, а с сегодняшнего дня суды обязаны рассматривать только те дела, которые не требуют отлагательств. Таковыми считаются вопросы, которые касаются избрания или продления меры пресечения, защиты интересов несовершеннолетних и недееспособных лиц, а также дела, в которых фигурирует отказ от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни.

В постановлении также сказано, что при наличии технической возможности судам рекомендуется проводить заседания с использованием систем видео-конференц-связи. Тем гражданам, кому необходимо передать правосудию какие-либо документы, рекомендуется сделать это через почту России или интернет-приёмные судов.

По данным «Интерфакса», эти меры рассчитаны как минимум до десятого апреля.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 марта Поздравить…

5 274 6 8923 13.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

+ Выдвигаюсь на выборы в Госдуму Выдвигаюсь на выборы в Госдуму Мы не хотим жить при Путине до 2036-го года. Мы не хотим молча смотреть за тем, как Россия теряет время вместо того, чтобы развиваться и идти вперед. Ради этого я выдвигаюсь в Госдуму…

5 141 6 14905 17.03
8читать ;смотреть
Kвыборы, госдума, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Крымская, а Русская весна в Крыму. 6 лет перемен Каждый год Крыма в составе России особый, это интереснейшая история и уверен, со счастливым концом. Крым сейчас полноценный российский регион, правда с некоторыми особенностями…

5 142 6 16018 09:56
Kкрым, общество, рф, туризм, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

70% или 2,7%? Это насколько же человек не представляет реальной жизни в возглавляемой им 20 лет стране, что на полном серьезе говорит такие вещи?..

5 50 6 6118 18:05
Kполитика, общество, экономика, путин, события
Новости

Глава Центризбиркома не исключила переноса даты голосования по поправкам в Конституцию Это может быть сделано, если ситуация с коронавирусом в стране ухудшится, — сказала Элла Памфилова…

5 55 6 8618
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Мы – гражданское общество Не будет ли участие в этом «голосовании» в любой форме, его легитимацией? Конечно, нет!..

5 161 6 35556 11.03
Блоги

+ Владимир Путин: Да плевать на них, на эти санкции Владимир Путин: Да плевать на них, на эти санкции О санкциях как стимуле для развития экономики…

5 308 6 51855 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, санкции, мнения
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Верхняя палата На эту жалкую роль сознательно обрек Украину появившийся из ниоткуда продюсер государственной измены Ермак, подписавший протокол, впервые накладывавший на Украину односторонние обязательства…

5 159 6 27848 16.03
Kукраина, рф, власть, мнения
Блоги

Патриархия: Инструкция в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции Строго придерживаться практики смены и освящения воды для каждого отдельного случая. В связи с этим таинство Крещения совершать только индивидуально с промежуточной дезинфекцией…

5 54 6 9971 17.03
Kкоронавирус, религия, мнения
Блоги

Полиция американского Солт-Лейк-Сити из-за коронавируса призвала преступников свернуть криминальную деятельность Правоохранители поблагодарили преступников за понимание…

5 36 6 6809 15.03
Kобщество, сша, преступность, коронавирус, события
Голосование
Как вы оцениваете официальные данные о распространении коронавируса в РФ?
5 104 6 19881 13.03
Блоги

Блог «Новой газеты»

Михаил Горбачев: «Если следствие политики — война, то долой такую политику!» Обращение Михаила Горбачева к мировым лидерам…

5 374 6 72909 12.03
Kгорбачев, мнения
Новости

Цена нефти марки Brent накануне вечером упала ниже 29 долларов за баррель На этом фоне Ирак призвал страны ОПЕК созвать внеочередную встречу ОПЕК+...

5 28 6 5645
Блоги

+ «Бардак нам не нужен». Путин об оппозиции, системной и не только «Бардак нам не нужен». Путин об оппозиции, системной и не только Я понимаю. Вы хотите попрыгать от радости, когда там драться будут, как на Украине либо где-то в другом месте?..

5 194 6 40199 17.03
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Владимир Путин о ситуации с коронавирусом Принципиально важно исключить поводы для возникновения вредных, пустых слухов или тем более злонамеренных спекуляций на эту тему. Можно этому противопоставить только одно – достоверную, своевременную, полную информацию…

5 75 6 15843 07:41
Kпутин, коронавирус, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Непростые годы Главный руководитель Путин поставил подпись под законом о себе, дающим ему право руководить страной до преклонного возраста или до «Лебединого озера»...

5 69 6 14564 14.03
Kпутин, политика, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Евросоюз обвинил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе с целью посеять панику на Западе Об этом говорится во внутреннем докладе европейского сообщества…

5 63 6 44164
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Если бы не экономили на постановке, Володин бы ткнул палец в магнитолу — и должна был раздаться заводная мелодия «На полянке зайки танцевали». И все 19 зайчиков Конституционного суда, совершенно случайно оказавшиеся в Думе…

5 68 6 190413 11.03
#слушать 48:59 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Как вы оцениваете официальные данные о распространении коронавируса в РФ?
5 102 6 19718 13.03
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Будет массовая безработица, голодные бунты, введут налог на жизнь Сейчас и ёжику, и ослику понятно, что – началось. Но никто не знает, когда и как это закончится. Не менее важно понять с какими потерями мир, и мы выйдем из очередного кризиса. Выживут не все и не все справятся…

5 183 6 405329 16.03
Kполитика, коронавирус, кризис, экономика, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Вирус оказался законченным мерзавцем, для которого нет ничего святого Вирус оказался законченным мерзавцем, для которого нет ничего святого Пандемия, которую учинил уханьский вирус — это не только гробы и карантины. Это и забавные истерики фанатиков ЗОЖ…

5 165 6 157155 15.03
Kобщество, здоровье, курение, коронавирус, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8385479
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4411804

Сегодня в эфире