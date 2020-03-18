На юге Москвы начались подготовительные работы для строительства Юго-Восточной хорды

Они проводятся на склоне у московского завода полиметаллов. Как пишет газета «Коммерсантъ», строители зашли на площадку при поддержке полицейских, которые экипированы шлемами и бронежилетами. У цепи находятся несколько десятков местных жителей, они опасаются загрязненной радиацией пыли, которая может разнестись по району, если строители заденут зараженные участки. Ранее на этой территории, как отмечает издание, проводилась дезактивация. Накануне в зоне будущего строительства уже произошел конфликт активистов и полицейских.