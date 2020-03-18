Российские суды ограничат рассмотрение уголовных дел и доступ посетителей. Кроме того, судьям рекомендовано применять видео-конференц-связь, — говорится в постановлении Верховного суда. Рассматриваться будут только дела безотлагательного характера, которые касаются меры пресечения, а также защиты прав несовершеннолетних. Решение принято в связи с ситуацией вокруг коронавируса.