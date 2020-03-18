Президент Владимир Путин не исключает, что голосование по поправкам в Конституцию могут перенести. Об этом он сказал, выступая в Крыму на встрече с представителями общественности полуострова. Сроки сдвинут в случае проблем с коронавирусом, — пояснил глава государства. В свою очередь он уверен, что россияне поддержат поправки на голосовании 22 апреля.