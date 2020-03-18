Популярный конкурс песни «Евровидение» в 2020 году не состоится, сообщает Super TV. Решение об отмене связано с пандемией коронавируса. Впрочем, в Европейском вещательном союзе эту информацию пока не подтвердили.

В пресс-службе Европейского вещательного союза заявили, что в настоящий момент внимательно следят за ситуацией с заболеванием в ЕС, а также предпринимают все необходимые меры безопасности в соответствии с указаниями ВОЗ. Однако очевидно, что в создавшейся ситуации отмена конкурса – дело времени.

Ранее врачи диагностировали коронавирус у одного из членов Европейского вещательного союза. По этой причине представители Швеции и Израиля отказались принимать участие в конкурсе. Который должен пройти в мае в Роттердаме.

Как известно, от России на песенный конкурс Евровидение в этом году должна отправиться группа Little Big. На минувшей неделе коллектив представил свою новую композицию Uno, с которой планирует выступить в Нидерландах. Буквально за несколько часов после публикации клип к песне набрал миллионы просмотров.

Предполагается, что официально об отмене конкурса будет объявлено завтра, 19 марта.