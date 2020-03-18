Тысячи россиян не могут вернуться на родину из-за ограничения авиасообщения в связи с коронавирусом. Напряженная ситуация сложилась в Черногории и Египте.

Российский МИД обрушился с резкой критикой на власти Черногории –представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала происходящее «беспрецедентной некооперабельностью». По ее словам, Черногория отказывалась дать согласие на вылет россиян, хотя для этого уже все готово. Точное количество россиян в Черногории неизвестно, но речь идет как минимум о тысяче пассажиров «Победы» и сотне клиентов «Аэрофлота». Позднее источник ТАСС рассказал, что власти страны все же дали разрешение на вылет российских туристов, это произойдет уже сегодня.

Между тем около 1,5 тысяч россиян обратились к дипломатам с просьбой помочь им покинуть Египет, который завтра в полдень полностью закроет пассажирское авиасообщение. Сейчас посольство России формирует списки и рассматривает возможность эвакуации людей. Похожая ситуация сложилась и в Марокко, где остаются больше 400 россиян.

До 13 тысяч российских организованных туристов находятся и в Объединенных Арабских Эмиратах, но их положение проще, досрочное прекращение отдыха не планируется. Все они должны вернуться в Россию согласно изначальному плану.

Тем временем Россия ограничивает авиасообщение с ОАЭ, а также с США и Великобританией. С пятницы останутся лишь регулярные рейсы из Москвы в Лондон, Нью-Йорк и Абу-Даби, а также чартеры, которые будут возвращать в Россию граждан страны.

По оценкам Ростуризма и туроператоров, всего в разных странах мира сейчас находится около 100 тысяч организованных туристов из России.