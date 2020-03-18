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Эксклюзив Эха 18:20, 18 марта 2020

Роскомнадзор готов наказывать СМИ и интернет-ресурсы за публикацию недостоверной информации о вирусе

Роскомнадзор пригрозил СМИ жесткими мерами, вплоть до лишения лицензии, за распространение недостоверной информации о коронавирусе, — сообщает «Интерфакс». Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что обнаружили фейковые сообщения в Фейсбуке и ВКонтакте о масштабах заболеваемости в России. Утверждается, что фейки были удалены администрацией социальных сетей.

Паника по поводу коронавируса сейчас ширится во всем мире, и иногда трудно сориентироваться в огромном потоке информации, поэтому с наказанием журналистов по поводу фейков надо разбираться каждый раз отдельно, сказал «Эху» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Нужно сбалансировано относиться к этой ситуации, добавил он.

Роскомнадзор старается избежать паники, а журналисты должны работать качественно, сказал в нашем эфире редакционный директор журнала «Форбс» Николай Усков. Он добавил, что в принципе, учитывая значимость ситуации, каждое СМИ может принять решение открыть источники информации.

Тем временем, Россию обвинили в кампании дезинформации по коронавирусу, цель которой – дестабилизация в западных странах. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Российские прокремлевские издания пытаются обострить пандемический кризис коронавируса в западных странах и подорвать доверие к экстренному реагированию на эпидемию, утверждается во внутреннем докладе ЕС. – Об этом пишет газета Financial Times, уточняя, что данные усилия направлены на то, чтобы разжечь, цитата, «смятение, панику и страх» и помешать людям получать достоверные данные об инфекции в рамках более широкой стратегии «подрыва европейских обществ изнутри», говорится в аналитическом докладе европейской дипломатической службы. 9-страничный документ, с которым ознакомилась британская газета, утверждает, что главной целью Кремля является обострение кризиса общественного здравоохранения в западных странах. Связанные с российским государством фейковые личности и аккаунты, которые ранее публиковали сообщения на темы, связанные с Сирией и протестами «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн-новостей о коронавирусе на разных европейских языках. В прокремлевском контенте иногда продвигается идея о том, что коронавирус – «это человеческое творение, превращенное Западом в оружие» (цитата по сайту Инопресса). – Сообщения, нацеленные на Италию, направлены на то, чтобы усилить опасения по поводу способности европейских властей управлять вспышкой, а испаноязычные посты распространяют «апокалиптические истории, обвиняют капиталистов в попытках нажиться на вирусе и подчеркивают, насколько хорошо Россия и Путин справляются со вспышкой». В анализе говорится, что «за последние два месяца в крупнейших соцсетях было зарегистрировано около семи млн перепостов посвященного коронавирусу контента испанской службы Раша Тудей», пишет Financial Times, добавляя, что это сделало его (сверхпопулярным) источником, опередившим некоторые крупные западные СМИ».

Европейская служба внешнеполитической деятельности отказалась комментировать цитируемый Financial Times документ, заявив, что она активизировала мониторинг и выявление потоков дезинформации, связанной с пандемией. В Кремле обвинения в свой адрес называют голословными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что не может комментировать эту информацию с точки зрения здравого смысла.



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