Песков: Перенос голосования по поправке к Конституции возможен в случае соответствующего решения специалистов

Утверждая дату голосования по поправкам в конституцию на 22 апреля, власть торопится закрепить возможность Владимиру Путину избираться на новый срок, сказал в эфире «Эха» научный сотрудник научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов. Он уверен, что если ситуация в стране сложится критическая, то голосование перенесут.
2020-03-18T18:11:00+03:00
2020-03-18T18:20:09+03:00
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Эксклюзив Эха 18:11, 18 марта 2020
Перенос голосования по поправке к Конституции возможен в случае соответствующего решения специалистов. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин назначил голосование на 22 апреля.
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