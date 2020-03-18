Песков: Перенос голосования по поправке к Конституции возможен в случае соответствующего решения специалистов

Перенос голосования по поправке к Конституции возможен в случае соответствующего решения специалистов. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин назначил голосование на 22 апреля.

Утверждая дату голосования по поправкам в конституцию на 22 апреля, власть торопится закрепить возможность Владимиру Путину избираться на новый срок, сказал в эфире «Эха» научный сотрудник научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов. Он уверен, что если ситуация в стране сложится критическая, то голосование перенесут.