В Кремле готовы изучить вопрос отсрочки весеннего призыва в армию из-за коронавируса, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пообещал обратиться с этим вопросом к министерству обороны. Весенний призыв, напомним, начинается 1 апреля и завершается 15 июля.

Пока жесткие меры по противодействию распространения коронавируса Минобороны не коснулись. Как пишет сегодня «Независимая газета», в подмосковном Алабине продолжается подготовка войск к Параду 9 мая. Задействованы более 10 тысяч военнослужащих, хотя в Московской области запрещено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников.

Пренебрежение мерами безопасности в некоторых учреждениях министерства обороны может не лучшим образом сказаться на состоянии военнослужащих, — сказал «Независимой газете» военный медик, пожелавший остаться анонимным. При этом он считает, что эпидемии коронавируса в армии и на флоте не будет.