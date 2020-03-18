Путин: В России к среднему классу можно отнести более 70% населения

В России к среднему классу можно отнести более 70% населения, — считает президент Путин. Он заявил об этом в интервью ТАСС. Путин сослался на методику Мирового банка.

Журналист ТАСС Андрей Ванденко отметил, чтобы все-таки хотелось бы, чтобы как во Франции и Германии. Путин с ним не согласился. По его словам, во Франции из-за выступлений не работают целые отрасли экономики, к тому же, протесты из-за пенсионной реформы не привели к результатам, которыми доволен народ. Путин считает, что во Франции ничего существенно не поменялось.