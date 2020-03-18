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Эксклюзив Эха 18:01, 18 марта 2020

В России до 147 выросло число заболевших коронавирусом

Об этом сообщил оперативный штаб. Почти все заражённые находятся в Москве.

За сутки в России выявили 33 новых случая. По одному в Томской и Новосибирской областях, остальные в столице, отчитался штаб, который следит за распространением коронавируса. По сравнению со вчерашним днём количество новых заражённых выросло. Накануне выявили 21 случай заболевания инфекцией. При этом сразу в 15 регионах, коронавирус, как объявили в штабе, нашли в Калининградской, Ярославской, Архангельской областях, Татарстане и Хакасии. Сегодня появились новые заболевшие. Все эти люди приехали из стран Европы с неблагоприятной ситуацией. Прежде всего Италии, а также Франции, Германии, Испании. Заболевшие госпитализированы, они в инфекционных боксах, отчитались в штабе. Общее число заражённых в России приблизилось к 150. Ежедневные рапорты в последнее время почти не отличаются. Меняются только регионы, здесь доминирует Москва, и число заболевших. Штаб помимо канала в мессенджере Телеграм и раздела на официального портале мэра и правительства Москвы завёл аккаунт в соцсети ВКонтакте. Тем временем городские власти начали рассылать жителям столицы смс-сообщения с рекомендациями людям старше 60 лет как можно реже выходить из дома из-за опасности заражения коронавирусом. В сообщениях делается упор на то, что пожилые люди в группе риска. Тех, кто находится на карантине, но не соблюдает его режим, отслеживают при помощи видеокамер наблюдения с функцией распознавания лиц. Таким образом, установили более двухсот человек, которые нарушили режим самоизоляции, сообщил сегодня на заседании в городской думе начальник столичного главка МВД Олег Баранов. Он добавил, что в столице уже установили почти 180 тысяч видеокамер наблюдения, в этом году их станет больше ещё на 9 тысяч. Такие заявления говорят о том, что власти города и непосредственно полицейские могут следить за кем и когда угодно, и по абсолютно любому поводу, недовольны противники видеослежки. Ранее активисты пытались оспорить установку камер через суд, впрочем, сделать этого не удалось. Он встал на сторону столичных властей.

Медики настаивают, что люди с подозрением на коронавирусную инфекцию должны оставаться в больнице две недели. Именно столько времени длится инкубационный период нового вируса.

Из-за распространения коронавирусной инфекции все российские школьники с 23 марта уйдут на трехнедельные каникулы, — объявил министр просвещения Сергей Кравцов. По словам Кравцова, операторы связи готовы предоставить бесплатный доступ к образовательным ресурсам для дистанционного обучения детей.

Столичные власти просят работодателей перевести хотя бы часть сотрудников на удаленный режим. Мэр Москвы Сергей Собянин особо указал, что это оплачиваемый труд и просил не подменять работу в удаленном режиме отпусками за свой счет. Предприниматели пока не услышали предложений от властей о льготах для компании, которые потеряют прибыль, — сказал «Эху» представитель объединения предпринимателей «Опора России» Владлен Максимов. Ранее о переводе сотрудников на удаленный режим работы объявили несколько российских компаний, в том числе такие крупные, как RusAl и N+ Group. Будут работать из дома часть сотрудников авиакомпании «Россия».

Мер, которые власти предложили бизнесу в качестве компенсации, пока вполне достаточно, — считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев. Правительство пообещало минимизировать внеплановые проверки бизнеса до 1 мая – они будут проводиться только в исключительных случаях, — следует из распоряжения премьер-министра Мишустина. Речь идет, в частности, о налоговых и таможенных проверках.

Власти обещают предпринять дополнительные меры поддержки производителей продуктов и ритейлеров, при этом они утверждают, что в стране нет дефицита продовольствия и региональные поставщики смогут обеспечить магазины всеми продуктами. Ажиотажный спрос на некоторые продовольственные товары наблюдался в московских магазинах последние четыре дня. Сейчас ситуация постепенно успокаивается, — сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. В Минпромторге подчеркивают, что договорились с производителями и ритейлом о том, что цены на продукты не будут повышаться даже в условиях ажиотажного спроса.



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