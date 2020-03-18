Зампредседателя Мосгоризибркома Юрий Ермолаев официально рекомендован на должность главы комиссии

Заместитель председателя Мосгоризибркома Юрий Ермолаев официально рекомендован на должность главы комиссии. Его кандидатуру поддержали в ЦИКе. Уже завтра его утвердят на заседании комиссии, передает агентство «Интерфакс». Предыдущий глава столичного избиркома Валентин Горбунов покинул пост накануне. Сообщалось, что это произошло по состоянию здоровья. На этом посту он проработал четверть века.