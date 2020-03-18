В Ярославле областной суд отменил приговор одному из осужденных за пытки в колонии. Бывший сотрудник исправительного учреждения Максим Яблоков в января был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Почему такое решение было отменено – пока неизвестно, — сказала сайту «МБХ медиа» адвокат потерпевшего по этому делу Ирина Бирюкова. Скандал вокруг пыток в колонии разгорелся летом позапрошлого года, когда «Новая газета» опубликовала видео издевательств над заключенными.