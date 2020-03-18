Росавиация на 50% снизила аэронавигационные сборы для авиакомпаний при внутренних полетах

Ведомство также почти обнулило их для Дальневосточного федерального округа. По предварительным подсчетам, это даст авиакомпаниям сэкономить 4,7 миллиарда рублей. И позволит снизить себестоимость перевозки. Накануне первый замминистра транспорта Александр Нерадько предупредил о рисках банкротств перевозчиков из-за сокращения рейсов на фоне ситуации с коронавирусом.