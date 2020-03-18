Росавиация на 50% снизила аэронавигационные сборы для авиакомпаний при внутренних полетах

Ведомство также почти обнулило их для Дальневосточного федерального округа. По предварительным подсчетам, это даст авиакомпаниям сэкономить 4,7 миллиарда рублей. И позволит снизить себестоимость перевозки. Накануне первый замминистра транспорта Александр Нерадько предупредил о рисках банкротств перевозчиков из-за сокращения рейсов на фоне ситуации с коронавирусом.
2020-03-18T17:30:00+03:00
2020-03-18T17:32:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 18 марта 2020
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