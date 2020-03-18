Несколько тысяч российских туристов столкнулись с проблемой при возвращении домой из-за рубежа

Это связано с тем, что страны закрывают границы и отменяют авиарейсы из-за ситуации с коронавирусом. В частности, сообщается, что трудности возникли у россиян в Черногории, Египте, Марокко, Молдавии, государствах Юго-Восточной Азии. Всего, по данным Ростуризма, сейчас за рубежом находятся около 100 тысяч организованных туристов.