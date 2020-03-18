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Эксклюзив Эха 17:03, 18 марта 2020

Нефть дешевеет на рынках

Стоимость барреля Brent снизилась сегодня ниже 27 долларов – впервые с 2003 года. На этом фоне на Московской бирже наблюдается обвал основных индексов. Российский рынок падает вместе с мировыми, — отметил экономический обозреватель Владимир Левченко.
Также дешевеет российская валюта. Евро превысил отметку в 87 рублей, доллар приблизился к 80.



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