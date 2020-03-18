Духовное управление мусульман России рекомендует совершать пятничный намаз в режиме онлайн

Это связано с отменой коллективных пятничных молитв в мечетях, — передает агентство «Москва». Трансляция, по словам управления, будет идти из соборной мечети города. Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин попросил бизнес перевести своих сотрудников на удаленный режим работы из-за неблагоприятной ситуацией с коронавирусной инфекцией. Мэр также призвал работодателей не подменять такой вид работы вынужденными отпусками за свой счет.
2020-03-18T17:03:00+03:00
2020-03-18T17:04:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:03, 18 марта 2020
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