Духовное управление мусульман России рекомендует совершать пятничный намаз в режиме онлайн

Это связано с отменой коллективных пятничных молитв в мечетях, — передает агентство «Москва». Трансляция, по словам управления, будет идти из соборной мечети города. Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин попросил бизнес перевести своих сотрудников на удаленный режим работы из-за неблагоприятной ситуацией с коронавирусной инфекцией. Мэр также призвал работодателей не подменять такой вид работы вынужденными отпусками за свой счет.