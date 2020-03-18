Минпромторг договорился с торговыми сетями сдерживать рост цен на продовольствие. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, ажиотажный спрос, который наблюдался в последние дни, уже снижается. Евтухов добавил, что в министерстве работает группа, которая отслеживает ситуацию в магазинах. Он заявил, что товар на складе есть.