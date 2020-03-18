Минпромторг договорился с торговыми сетями сдерживать рост цен на продовольствие. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, ажиотажный спрос, который наблюдался в последние дни, уже снижается. Евтухов добавил, что в министерстве работает группа, которая отслеживает ситуацию в магазинах. Он заявил, что товар на складе есть.
2020-03-18T17:02:00+03:00
2020-03-18T17:03:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:02, 18 марта 2020
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