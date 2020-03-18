Российские авиакомпании уже завтра могут начать вывоз россиян из Черногории

Рейсы будут совершаться из аэропорта столицы республики Подгорицы, — рассказал агентству «Интерфакс» информированный источник. По некоторым данным, возвращения домой из Черногории ожидают более тысячи граждан Российской Федерации.

Критической ситуацию с россиянами называет официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам Захаровой, о подобных примерах в новейшей истории ей неизвестно.

Между тем в российском консульстве в Египте сообщили о том, что около полутора тысячи соотечественников попросили о помощи с выездом из этой республики. С завтрашнего дня и до конца марта полностью прекращается пассажирское авиасообщение.