Эвакуация граждан РФ из Черногории начнется в четверг

Российские авиакомпании в четверг планируют начать эвакуацию граждан РФ из Черногории, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «Первый рейс запланирован на четверг. Россиян эвакуируют из Подгорицы самолетом Airbus в конфигурации, способной принять на борт свыше 200 пассажиров», — сказал источник. Затем предполагается совершить еще два рейса. Источник сообщил, что заявки на эвакуацию россиян из Черногории подали «Аэрофлот» и «Победа». «Перевозчики готовы приступить к эвакуации после получения формального разрешения от черногорской стороны», — сказал источник.