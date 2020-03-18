«Аэрофлот» вновь ограничивает полеты в Европу, а также в Среднюю Азию и на Ближний Восток

Временно не будут выполняться рейсы в Египет, Ливан, Венгрию, Белоруссию, прибалтийские государства, Казахстан и Узбекистан, — сообщается на сайте перевозчика. Ограничения в ряде случаев продлятся до конца марта или до конца апреля. Сообщается, что рейсы из Москвы будут выполняться в столицы Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Финляндии, Швейцарии и еще нескольких европейских государств.
2020-03-18T16:32:00+03:00
2020-03-18T16:34:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 18 марта 2020
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