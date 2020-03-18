Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на продовольствие в условиях повышенного спроса. За этим будет следить антимонопольная служба и прокуратура, — сказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Он считает, что ажиотажный спрос уже снижается. Министерство отслеживает ситуацию. Ведомство ожидает, что все успокоится в ближайшие четыре дня. Кроме того, Евтухов выразил уверенность, что в ближайшее время в аптеках вновь появятся медицинские маски. Ранее сегодня вице-премьер Виктория Абрамченко заверила, что в России нет дефицита продовольствия. Поставщики смогут обеспечить магазины теми продуктами, которые в последние дни активно скупали граждане.