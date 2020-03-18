Роскомнадзор пригрозил блокировать издания за публикации недостоверной информации о коронавирусе

Речь идет о публикациях, которые сеют панику и провоцируют общественное беспокойство, — говорится на сайте ведомства. Роскомнадзор предупредил, что круглосуточно отслеживает прессу, социальные сети, видеохостинги и телеканалы, а также сотрудничает с силовиками и Генпрокуратурой.