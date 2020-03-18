Роскомнадзор пригрозил блокировать издания за публикации недостоверной информации о коронавирусе

Речь идет о публикациях, которые сеют панику и провоцируют общественное беспокойство, — говорится на сайте ведомства. Роскомнадзор предупредил, что круглосуточно отслеживает прессу, социальные сети, видеохостинги и телеканалы, а также сотрудничает с силовиками и Генпрокуратурой.
2020-03-18T16:31:00+03:00
2020-03-18T16:34:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2608180-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:31, 18 марта 2020
Загрузка комментариев...