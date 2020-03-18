Индекс РТС на Московской бирже упал на 10%, индекс Мосбиржи снизился почти на 5%. Это происходит на фоне падения нефтяных цен. Баррель марки Brent опускался сегодня в ходе торгов ниже 27 долларов. Это произошло впервые с 2003 года. Курс евро при этом впервые за четыре года превысил 87 рублей, доллар торгуется в районе 80. Аналитики называют среди причин падения курса российской валюты не только обвал нефтяных цен и негативный внешний фон, но и решение правительства закрыть границы для иностранных граждан, — передает агентство «Интерфакс».