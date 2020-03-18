Общее число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 200 тысяч

Число инфицированных удвоилось менее чем за две недели, — передает агентство ТАСС. Количество зарегистрированных смертей – более 8 тысяч. Среди стран, где больше всего заболевших, самая высокая смертность в Италии, далее идут Иран и Испания. В российском оперативном штабе говорят, что у нас зафиксированы 147 заболевших коронавирусом.
2020-03-18T16:30:00+03:00
2020-03-18T16:31:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 18 марта 2020
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