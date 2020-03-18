Евровидение-2020 официально отменили

Организаторы музыкального конкурса Евровидение официально подтвердили его отмену в этом году. Это связано с эпидемией коронавируса, — передает агентство Reuters. Ранее сообщалось, что организаторы рассматривали возможность изменения формата мероприятия. В этом году конкурс должен был пройти в Нидерландах в мае.