Евровидение-2020 официально отменили

Организаторы музыкального конкурса Евровидение официально подтвердили его отмену в этом году. Это связано с эпидемией коронавируса, — передает агентство Reuters. Ранее сообщалось, что организаторы рассматривали возможность изменения формата мероприятия. В этом году конкурс должен был пройти в Нидерландах в мае.
2020-03-18T16:28:00+03:00
2020-03-18T16:30:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:28, 18 марта 2020
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