СК завершил расследование уголовного дела историка Олега Соколова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела историка Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Теперь материалы передадут в Генеральную прокуратуру. Подробности этого дела в материале питерского корреспондента Ирины Ананиной.

Следственный комитет предъявил Олегу Соколову обвинения по двум статьям — убийство, а также незаконное приобретение и хранение оружия. Во время расследования историк признал свою вину. Однако теперь заявил, что в суде намерен сменить адвоката. Имя нового защитника пока неизвестно. Напомню, Олега Соколова подозревают в том, что он застрелил свою 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, с которой был в близких отношениях. После этого он расчленил тело девушки и попытался утопить ее останки в реке Мойке. В этот момент его задержали полицейские. Историк Олег Соколов являлся преподавателем петербургского государственного университета, он специализировался на изучении наполеоновских войн.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Олега Соколова вменяемым.