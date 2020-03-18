Столичные власти просят работодателей перевести хотя бы часть сотрудников на удаленный режим. Мэр Москвы Сергей Собянин особо указал, что это оплачиваемый труд и просил не подменять работу в удаленном режиме отпусками за свой счет.

Предприниматели пока не услышали предложений от властей о льготах для компании, которые потеряют прибыль, — сказал «Эху» представитель объединения предпринимателей «Опора России» Владлен Максимов.

Ранее о переводе сотрудников на удаленный режим работы объявили несколько российских компаний, в том числе такие крупные, как RusAl и N+ Group. Будут работать из дома часть сотрудников авиакомпании «Россия».