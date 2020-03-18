На фондовых рынках произошел очередной обвал

Иностранные валюты продолжают расти.

Баррель нефти Brent сегодня подешевел чуть более, чем на три процента, и дают за него около двадцати восьми долларов. Сайт РБК пишет, что это минимальное значение с января 2016-ого года, а упали нефтяные котировки до такого уровня, поскольку центробанки крупнейших стран так и не смогли успокоить обстановку на рынках.

Вместе с нефтью изменился и курс доллара. На московской бирже его покупают более чем за семьдесят девять рублей. Евро также вырос и стоит больше восьмидесяти шести.

Также агентство РИА «Новости» сообщает, что весь российский рынок акций продолжает падение. Индекс РТС сегодня потерял около восьми процентов, а московской биржи – около четырёх.

Такое падение наблюдается и на многих рынках по всему миру в течение последних нескольких недель. Оно связано с тем, что страны ввели жёсткие ограничительные меры из-за пандемии нового коронавируса из Китая. РБК со ссылкой на аналитиков отмечает, что такая тенденция продолжится как минимум до середины лета, и приведёт она к тому, что мировая экономика впервые за одиннадцать лет перейдёт к рецессии.

Новый коронавирус нашли уже в сто сорока странах. Всего им заболели около двухсот тысяч человек.