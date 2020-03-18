В России начали разрабатывать вакцину против коронавируса

Биотехнологическая компания BIOCAD объявила о начале исследовательских работ по созданию мРНК-вакцины против SARS-COV-2 (коронавируса). Разработки будут вестись на основе предыдущих наработок по созданию мРНК-онковакцин. Первые исследования на животных пройдут уже в конце апреля.

По словам генерального директора компании BIOCAD Дмитрия Морозова, сегодня весь мир работает над поиском вакцины к коронавирусу: «На этот час 66 компании по всему миру объявили о разработке препаратов для лечения SARS-COV-19, 51 из них работают над поиском вакцины, 15 — над лекарствами, основанными на ДНК/РНК/малых молекул. По моему убеждению, чем больше интеллектуальных сил будет привлечено к решению задачи, тем скорее мир ответит на этот вызов». Короткий срок разработки, объясняется тем, что в отличие от изготовления традиционных вакцин, на создание вакцины на основе реорганизованных белков уходит пять — шесть месяцев, мРНК-вакцина может быть изготовлена в более короткий срок.

Напомним, что с конца января над вакциной работают исследователи из госпиталя Дунфан при шанхайском университете Тунцзи и китайской биотехнологической компании Stemirna, которые синтезируют матричную рибонуклеиновую кислоту (мРНК) с несколькими последовательностями различных антигенов. На днях, исследователи из Утрехтского университета (Нидерланды) в сотрудничестве с Медицинским центром Университета Эрасмус и компанией Harbour Biomed сообщили об обнаружении первого человеческого моноклонального антитела, которое способно блокировать прикрепление коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19.