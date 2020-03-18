Минфин США отказался удовлетворить ходатайство Олега Дерипаски об отмене санкций США в 2018 году

Минфин США отказался удовлетворить ходатайство российского бизнесмена Олега Дерипаски об отмене санкций США в 2018-м году, — передает РБК со ссылкой на сообщение из суда округа Колумбия. Дерипаска считает санкции несправедливыми и незаконными, и называет себя жертвой внутриполитической борьбы в США. Санкции против основных активов Дерипаски N+ и Rusala были отменены после того, как бизнесмен отказался от контроля над компаниями.