Руководство Госдумы приняло решение не пускать журналистов иностранных СМИ. Это объясняют коронавирусом, — сообщает Би-би-си со ссылкой на пресс-службу палаты. В Госдуме подчеркивают, что это временная мера из-за нестандартности сложившейся ситуации. Российские журналисты продолжат работать в парламенте.
2020-03-18T15:31:00+03:00
2020-03-18T15:36:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 18 марта 2020
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