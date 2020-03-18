Руководство Госдумы приняло решение не пускать журналистов иностранных СМИ. Это объясняют коронавирусом, — сообщает Би-би-си со ссылкой на пресс-службу палаты. В Госдуме подчеркивают, что это временная мера из-за нестандартности сложившейся ситуации. Российские журналисты продолжат работать в парламенте.