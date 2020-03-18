Роскомнадзор пригрозил СМИ жесткими мерами за распространение недостоверной информации о коронавирусе

Роскомнадзор пригрозил СМИ жесткими мерами, вплоть до лишения лицензии, за распространение недостоверной информации о коронавирусе, — сообщает «Интерфакс». Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что обнаружили фейковые сообщения в Фейсбуке и ВКонтакте о масштабах заболеваемости в России. Утверждается, что фейки были удалены администрацией социальных сетей.
2020-03-18T15:31:00+03:00
2020-03-18T15:35:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 18 марта 2020
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