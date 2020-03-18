Роскомнадзор пригрозил СМИ жесткими мерами за распространение недостоверной информации о коронавирусе

Роскомнадзор пригрозил СМИ жесткими мерами, вплоть до лишения лицензии, за распространение недостоверной информации о коронавирусе, — сообщает «Интерфакс». Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что обнаружили фейковые сообщения в Фейсбуке и ВКонтакте о масштабах заболеваемости в России. Утверждается, что фейки были удалены администрацией социальных сетей.