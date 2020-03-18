Вице-премьер Виктория Абрамченко: В России нет дефицита продовольствия

В России нет дефицита продовольствия, региональные поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, которые пользуются ажиотажным спросом. Гречки хватит на всех, — пообещала вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, власти могут принять дополнительные меры поддержки производителей продуктов и ритейлеров.
2020-03-18T15:31:00+03:00
2020-03-18T15:33:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 18 марта 2020
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