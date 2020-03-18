Вице-премьер Виктория Абрамченко: В России нет дефицита продовольствия

В России нет дефицита продовольствия, региональные поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, которые пользуются ажиотажным спросом. Гречки хватит на всех, — пообещала вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, власти могут принять дополнительные меры поддержки производителей продуктов и ритейлеров.