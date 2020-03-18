Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекции в России выросло до 147 человек. Больше всего заболевших в Москве – 86, — сообщает оперативный штаб. По его данным, большинство заболевших прилетели из европейских стран. Среди заболевших – двое детей.