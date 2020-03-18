Россия вводит ограничения на полеты в США, Великобританию и ОАЭ

Исключение будет сделано для полетов в столицы этих государств, а также для чартерных рейсов. Новые ограничения на полеты еще в три страны вступят в силу в полночь 20 марта. Их поручил ввести российский премьер-министр Михаил Мишустин для предупреждения распространения коронавируса.

С пятницы останутся лишь регулярные рейсы из Москвы в Лондон, Нью-Йорк и Абу-Даби, а также чартеры, которые будут возвращать в Россию граждан страны. Все они будут выполняться через терминал F аэропорта «Шереметьево», передает «Интерфакс». В течение суток Росавиация должна предупредить перевозчиков о введении ограничений.

Между тем, авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о намерении организовать несколько рейсов из Объединенных Арабских Эмиратов для вывоза российских граждан. Пока неизвестно, повлияет ли на планы перевозчика новое постановление правительства.

В конце прошлой недели Россия уже ввела ограничения на полеты в Евросоюз — с понедельника самолеты летают лишь в некоторые столицы стран ЕС.

Напомним, сегодня также вступили в силу ограничения на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства.