Власти Москвы рекомендуют работодателям перевести часть сотрудников на удаленную работу

Особенно это касается женщин, — сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. По его мнению, тем самым работодатели внесут огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Мэр подчеркнул, что удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы. Он попросил не подменять работу из дома вынужденными отпусками за свой счет.

Собянин отметил, что лучшее средство борьбы с распространением коронавирусной инфекцией — сокращение социальных контактов. Он напомнил, что в столице уже закрылись многие театры, музеи, перенесены крупные спортивные соревнования. С 21 марта временно прекращаются занятия в московских школах.