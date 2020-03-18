Песков: О переносе голосования по поправкам к Конституции мнение вынесут профессионалы, но решение за президентом

Окончательное решение о переносе голосования по поправкам к Конституции России 22 апреля в связи с коронавирусом за президентом, но с учетом мнения профессионалов, — сообщил на брифинг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», кто именно будет принимать решение о возможном переносе даты голосования, пресс-секретарь ответил: «Лично президент этого сделать не может и не должен этого делать. Вы знаете, что работает штаб (по борьбе с коронавирусом), работает координационная комиссия. Там работают те, кто курирует медицинские ведомства и т. д. Именно

профессионалы будут выносить свое суждение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация провести голосование или нет».

По словам Пескова, решение о переносе голосования по поправке в конституцию на более поздний срок может быть принято при негативном сценарии развития ситуации с коронавирусом в РФ, если участие в голосовании будет нести угрозу для здоровья россиян.

На уточняющий вопрос, кто примет окончательное решение, пресс-секретарь сказал: «Окончательное решение, конечно же, за президентом».