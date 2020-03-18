Эдуард Малышевский, осужденный по так называемому «московскому делу», объявил голодовку

Он сделал это в знак протеста против приговоров всем осужденным за участие в летних протестных акциях в Москве, — рассказал «Коммерсанту» адвокат Александр Альдаев.

По его словам, сейчас Малышевский находится в СИЗО Курска. Его состояние удовлетворительное.

Во время акций 27 июля Малышевский выдавил стекло автозака. Оно упало на полицейского. За это Малышевский получил три года колонии, затем приговор смягчили до 2 лет и 9 месяцев.