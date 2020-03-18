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14:33, 18 марта 2020

Эдуард Малышевский, осужденный по так называемому «московскому делу», объявил голодовку

Он сделал это в знак протеста против приговоров всем осужденным за участие в летних протестных акциях в Москве, — рассказал «Коммерсанту» адвокат Александр Альдаев.
По его словам, сейчас Малышевский находится в СИЗО Курска. Его состояние удовлетворительное.
Во время акций 27 июля Малышевский выдавил стекло автозака. Оно упало на полицейского. За это Малышевский получил три года колонии, затем приговор смягчили до 2 лет и 9 месяцев.



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