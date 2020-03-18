Адвокаты Александра Дрыманова и двух других фигурантов дела обжалуют приговор

Сегодня Мосгорсуд приговорил бывшего руководителя Московского управления СК Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 196 миллионов рублей. Дрыманов признан виновным в получении крупных взяток, в том числе, от криминального авторитета Захария Калашова.
2020-03-18T14:33:00+03:00
2020-03-18T14:45:14+03:00
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14:33, 18 марта 2020
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