Адвокаты Александра Дрыманова и двух других фигурантов дела обжалуют приговор

Сегодня Мосгорсуд приговорил бывшего руководителя Московского управления СК Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 196 миллионов рублей. Дрыманов признан виновным в получении крупных взяток, в том числе, от криминального авторитета Захария Калашова.