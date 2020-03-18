Телеканал «Дождь» в связи с коронавирусом начинает бессрочный марафон «Дома поговорим»

Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор канала Тихон Дзядко.

«С сегодняшнего дня телеканал «Дождь» начинает бессрочный марафон под названием «Дома поговорим». Это будет спецэфир, который будет продолжаться каждый день до тех пор, пока ситуация в связи с коронавирусом не изменится в лучшую сторону», — сказал он.

Этот эфир, по словам Дзядко, посвящен тем людям, которые вынуждены сидеть дома на карантине. «Мы понимаем, что всем не хватает информации, поэтому мы увеличиваем количество новостных выпусков. Мы с помощью наших партнеров, которые предоставляют нам эту возможность, будем показывать различные фильмы, показывать спектакли, лекции. Это будет бессрочный марафон.

Мир меняется, огромное количество людей сидит дома, и нам кажется, что в этой ситуации надо друг друга поддерживать, в том числе информационно, и показывать все интересное, что происходит вокруг», — сказал главред.

Первый день марафона эфир будет доступен бесплатно, в дальнейшем его можно будет посмотреть по подписке, — пояснил Тихон Дзядко.