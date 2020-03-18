Западные СМИ, пишущие об ушедшем накануне Эдуарде Лимонове, называют его «панком от политики» и писателем-диссидентом

Его книги в 90-е годы продавались в России миллионными тиражами. The New York Times, в одной из первых зарубежных публикаций о смерти Лимонова, вспоминает, что его переменчивая, как облик хамелеона карьера, включала в себя столь противоположные ипостаси как эмигрантская жизнь в Нью-Йорке и руководство ультра-правой национал-большевистской партией. — «Он любил называть себя Джонни Роттеном советской диссидентской литературы», сравнивая свой образ с лидером британской панк-группы Sex Pistols, анархистом и хулиганом, ярым противником буржуазного истеблишмента.

Лимонов, вне сомнения, не был поклонником Запада, продолжает автор публикации. В конце 70-х он обосновался во Франции, где пользовался некоторой известностью в литературных кругах. В интервью британской The Guardian в те годы он сказал, что, «в России, к счастью, еще сохранился варварский дух. Европейцы и американцы, по его мнению, «настолько робки, что больше напоминают больных, старых людей; они инвалиды и просто-напросто умирают».

В 79-м, там же во Франции, он опубликовал первую книгу, «Это я, Эдичка», беллетризированные скандальные мемуары, посвященные жизни Лимонова в Нью-Йорке. — Советская пресса назвала книгу «грязной», писал в начале 2000-х журнал Slate. — При этом, более проницательная эмигрантская аудитория оценила ее как правдивый рассказ о неприглядностях жизни приехавших в Америку, нашедших ее недоброжелательной, жестокой и слишком дорогой, а сам Нью-Йорк — вовсе не желанным «городом на холме».

Лимонов основал Национал-большевистскую партию в 93-м, вернувшись в Россию после долгих лет за границей. В 2008-м году британская Таймс писала, что к тому времени его политическим кредо стал, «не анти-капитализм, анти-американизм, а анти-путинизм и анти-фашизм, хотя и с изрядной долей оголтелости». В 2019-м, в интервью испанской El Pais, он уже говорил, что сейчас «борьба идет не между правыми и левыми, а между обычными людьми и элитами».

Оппозиционное движение «Другая Россия», которое возглавлял Эдуард Лимонов, ограничилось лишь сообщением о смерти своего лидера, не сообщив каких-либо подробностей.