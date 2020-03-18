Бывший руководитель московского Управления СК, генерал Дрыманова признали виновным в получении крупных взяток

В том числе, от криминального авторитета Захария Калашова. Двое других фигурантов дела, экс-глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко и бывший руководитель управления СК по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко, получили 14 и 10 лет лишения свободы, соответственно.

Фигуранта «дела Дрыманова», бывшего начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, Мосгорсуд по совокупности с его предыдущим приговором — так же за взяточничество — приговорил к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в 250 млн рублей и лишением права занимать должности в правоохранительных органах на шесть лет.

Адвокат Максименко Андрей Гривцов сказал, что защита будет обжаловать это решение.

Михаила Максименко задержали в июле 2016 года. Мосгорсуд 20 апреля 2018 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн рублей и лишением звания полковника юстиции за получение двух взяток.