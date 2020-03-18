Московская полиция выявила более 200 человек, нарушивших режим самоизоляции в связи с коронавирусом

Нарушителей обнаружили с помощью камер уличного наблюдения, входящих в систему «Безопасный город», — рассказал начальник городского управления МВД Олег Баранов.

По его данным, в Москве установлено 178 тысяч камер уличного наблюдения. До конца этого года ожидается установка еще 9 тысяч.

По его словам, ведомство стремится к тому, чтобы в городе «не осталось ни одного темного закоулка или переулка».