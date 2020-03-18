У газеты «Ведомости» в ближайшее время сменится владелец

Покупателями газеты стали издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. Оба так или иначе связаны с российскими властями. Зятьков последние 11 лет работает на патриотической ниве. Он гендиректор холдинга «Версия» и главный редактор еженедельной газеты «Наша версия» и одноимённого сайта. Эти издания во всём поддерживают политику Кремля и выступают против оппозиции.

Все авторы газеты «Наша версия» — патриоты России, признавался Зятьков в одном из интервью. Другой покупатель Алексей Голубович в своё время был топ-менеджером нефтяной компании ЮКОС, а вот на процесс по второму делу Михаила Ходорковского выступал как свидетель на стороне обвинения.

Сначала показания Голубовича укрепляли скорее сторону защиты, но спустя всего день как напоминает издание «Медуза» он изменил их на противоположные, более выгодные обвинению. Один из бывших акционеров ЮКОСа, в прошлом партнёр Ходорковского Леонид Невзлин в твиттере негативно высказался о переходе Ведомостей под крыло Голубовича, назвав его цитата «агентом ФСБ».

Невзлин надеется, что журналисты издания поищут новую работу: «Трудно, но лучше, чем замараться». По его мнению, смена владельца авторитетного делового изадния фактически означает его конец. Новые владельцы издания впрочем уверяют, что политика газеты «Ведомости» не изменится. Напомним, что ранее газету покинула главный редактор Татьяна Лысова.

Отметим, что о продаже газеты было объявлено спустя несколько часов после публикации статьи о возможном закрытии Москвы на карантин. И намерения столичных властей ввести режим чрезвычайной ситуации. Вице-мэр Анастасия Ракова это опровергла.