Евросоюз заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Согласно этим утверждениям, Кремль пытается посеять панику и разделить европейское общество. Кампания по дезинформации была запущена в прокремлевских СМИ и бот-аккаунтах — они транслируют неверные данные о том, как страны Запада борются с распространением коронавируса. Об этом говорится в закрытом докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности, о котором пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

Авторы документа утверждают, что волна фейков была подхвачена аккаунтами в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции. Теперь же они оставляют сообщения о коронавирусе на разных европейских языках. С 22 января в Евросоюзе было выявлено около 80 случаев дезинформации об этом заболевании.

В конце февраля в распространении фейков о коронавирусе Россию обвинил Госдеп США. В беседе с The Guardian американские чиновники утверждали, что боты в соцсетях плодят конспирологические теории о том, что именно Вашингтон стоит за созданием вируса. В частности, в некоторых сообщениях говорилось о том, что инфекция была создана в лабораториях ЦРУ в качестве биологического оружия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «голословными и противоречащими здравому смыслу» сообщения о причастности Москвы к распространению фейков о коронавирусе.