В Кремле готовы изучить вопрос с отсрочкой весеннего призыва в армию из-за коронавируса

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Соответствующий запрос будет направлен в Министерство обороны, — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Традиционно весенний призыв начинается 1 апреля.

Он также подтвердил, что есть вероятность переноса общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации.

Оценку будут давать специалисты — подчеркнул Песков

Согласно президентскому указу общероссийское голосование должно состояться 22 апреля.