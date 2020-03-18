Из-за распространения короновируса в российских школах объявят каникулы

Они начнутся 23 марта и продлятся три недели. В связи с пандемией короновируса в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.

Глава ведомства уточнил, на время каникул учебные заведения перейдут на дистанционное обучение. Решать, с какого дня такое обучение начнется, будут в каждом регионе.



Кроме того, стало известно, что досрочную сдачу Единого госэкзамена в школах перенесут на основной период (май-июнь), Об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Что касается оставшихся всероссийских проверочных работ, то школы смогут сами формировать их расписание.

Ранее о приостановке работы школ с 21 марта с одновременным переходом на дистанционное образование заявили столичные власти.