Это признал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, бюджет в текущем году будет дефицитным и придется задействовать средства Фонда национального благосостояния.
Среди пострадавших такие сектора экономики, как перевозки, туризм и малый бизнес.
Силуанов: Ситуация в экономике РФ развивается не лучшим образом из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса
Это признал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, бюджет в текущем году будет дефицитным и придется задействовать средства Фонда национального благосостояния.