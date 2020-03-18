Около ста тысяч организованных туристов из России находятся сейчас за рубежом

Большинство — в странах Карибского бассейна и юго-восточной Азии, а также в Турции, — сообщает Ростуризм.

В ведомстве утверждают, что значительное количество россиян испытывают проблемы с возвращением на родину в связи с новыми ограничительными мерами.

Ростуризм рекомендует россиянам в обязательном порядке заявить о себе в консульства и посольства России на территории этих стран, держать постоянную связь с туроператорами и авиакомпаниями, которые по возможности предложат альтернативные варианты вылета.